Барри Тротц: "Вашингтон" мог заканчивать голом каждый выход в большинстве"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (3:0). Отметим, что в этой встрече гол и голевую передачу сделал Александр Овечкин, еще по результативному пасу отдали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

– Мы неплохо сыграли в большинстве, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – Перед матчем я говорил о том, что нужно качественнее исполнять этот элемент, чаще бросать по воротам. И команда была уже острее, за что была награждена. Думаю, мы могли заканчивать голами каждый выход на лед в большинстве.