08:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Вашингтон" играл в первом периоде просто невероятно"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц похвалил своих подопечных за удачную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". По его словам, "Кэпиталз" особенно удался первый период, завершившийся со счетом 3:0.

- Сегодня мы играли очень хорошо, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Очень удачный первый период, мы действовали быстро, вышли на лед с целью победить и  были просто невероятны. Потом соперник собрался, а нам не хватало скорости, и мы не могли зацепитьсся за шайбу. У них немало хороших игроков. Потрясающий матч провел Зак Сэнфорд, забивший первый гол, и мы все же выстояли в конце. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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