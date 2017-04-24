Барри Тротц: "В "Вашингтоне" не сомневались в Холтби"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Торонто" в шестом матче и в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (2:1 ОТ, счет в серии - 4-2) отметил, что в команде всегда верили в голкипера Брэйдена Холтби. В последней игре он отразил 37 бросков из 38.

- Ранее в серии Холтби подвергался критике, и многие сомневались в нем, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Но сомневались в нем люди со стороны. Внутри команды сомнений не было. Он был хорош на протяжении долгого времени, делал ключевые сейвы. Вот почему он последние годы регулярно номинируется на "Везина Трофи".