Барри Тротц: "В следующем матче "Вашингтон" сыграет лучше"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц прокомментировал поражение своей команды от "Тампа-Бэй" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. "Лайтнинг" добился победы со счетом 4:2 и сократил отставание в серии – 1-2.

– Мы играли не так четко, как мы обычно действуем. Мы не так хорошо реализовывали наши моменты, как делали это в предыдущих встречах, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – В общем, мы не показали свой лучший хоккей, а если ты не действуешь на максимуме, то нельзя достичь успеха. Мы сыграем лучше в следующем матче.