Барри Тротц: "В команде никто не сомневался в Холтби"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц подчеркнул после шестого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Торонто" (2:1 ОТ, счет в серии – 4-2), что он не сомневался в голкипере команды Брэйдене Холтби. Он подчеркнул, что слышал о критике в адрес вратаря перед игрой. "Кэпиталз" вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, где встретится с "Питтсбургом".

– Я слышал о критике Холтби перед матчем, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. – Многие сомневались в нем. Но все кто сомневался, это люди вне команды. В нашем коллективе каждый был уверен в голкипере. Этот вратарь очень хорошо на протяжении очень долгого времени. Он выручает в решающих моментах, поэтому так часто претендует на "Везина Трофи" в последние годы.