Барри Тротц: "В игре Орлова было много мусора, а сейчас к нему вернулась четкость действий"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что защитник команды Дмитрий Орлов прогрессирует каждый деь.

- Когда я пришел сюда (в 2014 году), у него была сломана кисть, и он пропустил почти целый год, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тротца. - В его игре было много мусора. Он переигрывал смены, не мог точно отдать передачу. Однако с тех пор ему удалось избавиться от всего ненужного и сохранить все самое лучшее. При этом он продолжает постоянно прибавлять

Он фантастически катается, двигает шайбу, к нему вернулась четкость действий. У него отменный бросок, он с удовольствием и умело подключается к атакам. Большинство защитников паникует, когда остается один на один с соперником, но это не про него. И он продолжает расти. Особенно в физической составляющей. Он стал проводить такие силовые приемы в средней зоне, каких я давно в его исполнении не видел. И, конечно, он создает отличную атмосферу в раздевалке. В нем много жизни.