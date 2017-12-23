Барри Тротц: "У "Вашингтона" был шанс победить, но мы не использовали свои возможности"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Аризоны" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у его команды был шанс победить. Он также добавил, что соперник провел хорошую встречу.

– У нас была возможность победить. У нас был выход "два в одного", и возможность сделать счет 3:1, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. – Мы этого не сделали и получили забитые шайбы в свои ворота на последних минутах.

Многое меняется в спешке. У них было слишком много шансов, в том числе овертайме. Сегодня "Аризона" провела хорошую игру.

"Кэпиталз" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после 36 игр набрав 46 очков.