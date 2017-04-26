Барри Тротц: "У Овечкина и Кросби много общего, поэтому они оба великие"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в преддверии начала серии 1/4 финала Кубка Стэнли подчеркнул, что у нападающего команды Александра Овечкина и у форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби много общего.

– У Овечкина и Кросби разные корни, они из разных стран, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. – Но они оба понимают, какова их значимость для нашего вида спорта и для своих команд. Это заметно по их поведению, и они этим гордятся.

Кросби – настоящий профессионал. Он думает о людях, беспокоится о победе и о своей стране. То же самое можно сказать про Овечкина. Сначала кажется, что они абсолютно противоположны друг другу, но вообще-то у них много общего, поэтому они оба великие.

В сезоне-2015/16 "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в полуфинале Восточной конференции со счетом 4-2.