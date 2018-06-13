Барри Тротц: "У нас есть американцы, русские, шведы, чехи, канадцы, а вместе мы чемпионы"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц выступил с поздравительной речью на чемпионском параде. Наставник "Кэпиталз" поблагодарил всех игроков, которые привели команду в чемпионскому титулу.

– У нас очень разношерстная команда. В нашем составе американцы, канадцы, шведы, русские, чехи, датчане, австралийцы. У нас есть новички, у нас есть ветераны. Мы все стали частью истории. Я скажу вам всего четыре слова: "У нас была мечта". И мы её исполнили!, – произнес Тротц на церемонии.