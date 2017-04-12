Барри Тротц: "Торонто" настроен на плей-офф, несмотря на возраст"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц уверен, что "Торонто" хорошо подготовился к первому раунду плей-офф, несмотря на большое количество молодых игроков. По словам специалиста, игроки "Мэйпл Ливз" настроены и мотивированы.

- Я знаю, что они настроены и мотивированы вне зависимости от возраста, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Там есть ребята, которые провели весь сезон и подготовились к плей-офф.

Отметим, что в составе "Торонто" девять игроков, для которых участие в Кубке Стэнли будет первым в карьере. Впервые в плей-офф НХЛ сыграют: Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер, Коннор Браун, Зак Хаймэн, Каспери Капанен, Морган Райли, Коннор Кэррик и Мартин Маринчин.