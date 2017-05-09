Барри Тротц: "Теперь "Вашингтон" получает удовольствие от игры"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Питтсбургом" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ (5:2) отметил, что его команда сейчас получает удовольствие от игры. "Кэпиталз" выиграл два матча подряд после того, как счет в серии стал 1-3.

- Мы теперь получаем удовольствие от игры, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Раньше такого не было, и в этом заключалась проблема. Как и в том, что у "Питтсбурга" очень хорошая команда.