Барри Тротц: "Такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц прокомментировал победу своей команды над "Питтсбургом" в третьем матче серии плей-офф НХЛ (4:3). По его словам, борьба идет за каждый дюйм, а перед победным голом соперник заставил подопечных обороняться.

– "Пингвинз" провели в нашей зоне долгое время, двигались очень энергично и заставили нас обороняться, – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. – В этой серии играют две отличные команды, которые практически не оставляют друг другу пространства. В первых двух периодах было совсем немного бросков в створ. Обе команды сражались и толкались. Думаю, такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм. Это и есть игра, в которой все решают считанные дюймы.