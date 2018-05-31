16:45 | Хоккей — НХЛ

Барри Тротц: "Сэйв Холтби? Для меня это была рука хоккейных богов"


Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц признался, что увидел помощь высших сил в сэйве голкипера команды Брэйдена Холтби на последних минутах финала НХЛ против "Вегаса" (3:2, 1-1).

- Для меня это была рука хоккейных богов, - цитирует ESPN Тротца. – Когда Холтби сделал этот сэйв, я понял, что мы выиграем матч.

После двух игр в Лас-Вегасе финальная серия переезжает в Вашингтон, матчи состоятся 3 и 5 июня.

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