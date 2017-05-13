Барри Тротц: "Роль Овечкина в "Вашингтоне" в следующем сезоне не изменится"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц уверен, что роль в команде российского нападающего Александра Овечкина не изменится. В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 69 (33+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 8 (5+3) очков в 13 играх плей-офф.

– Овечкин играет как раньше. Это очевидно, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. – Он по-прежнему очень эффективен. Он яркий, выдающийся игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, что его роль в команде в следующем сезоне не изменится. Алекс всегда играл в первых двух звеньях. На самом деле в первом.