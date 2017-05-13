08:51 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Роль Овечкина в "Вашингтоне" в следующем сезоне не изменится"

0
0
0
0
1

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц уверен, что роль в команде российского нападающего Александра Овечкина не изменится. В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 69 (33+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 8 (5+3) очков в 13 играх плей-офф.

– Овечкин играет как раньше. Это очевидно, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. – Он по-прежнему очень эффективен. Он яркий, выдающийся игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, что его роль в команде в следующем сезоне не изменится. Алекс всегда играл в первых двух звеньях. На самом деле в первом.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-says-he-must-change-for-capitals/c-289421552

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Якут Хан

Сансэй твою мать.. заучивай методички, книжки всякие)) на 7-й матч надо было с новыми перестановками выходить, три матча подряд решил у куриц взять) а не тут-то было.. даже я понимал, что перестановки в седьмом жизнено не обходимы. Хоть того же Ови в первый перевести))

09:06