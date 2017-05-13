Барри Тротц: "Роль Овечкина в "Вашингтоне" в следующем сезоне не изменится"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц уверен, что роль в команде российского нападающего Александра Овечкина не изменится. В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 69 (33+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 8 (5+3) очков в 13 играх плей-офф.
– Овечкин играет как раньше. Это очевидно, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. – Он по-прежнему очень эффективен. Он яркий, выдающийся игрок. В этом нет никаких сомнений. Думаю, что его роль в команде в следующем сезоне не изменится. Алекс всегда играл в первых двух звеньях. На самом деле в первом.
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https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-says-he-must-change-for-capitals/c-289421552
Якут Хан
Сансэй твою мать.. заучивай методички, книжки всякие)) на 7-й матч надо было с новыми перестановками выходить, три матча подряд решил у куриц взять) а не тут-то было.. даже я понимал, что перестановки в седьмом жизнено не обходимы. Хоть того же Ови в первый перевести))
09:06