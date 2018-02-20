Барри Тротц: "Ристолайнен разбудил медведя Овечкина"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что у Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (3:2) была хорошая дуэль с защитником Расмусом Ристолайненом. Наставник сравнил россиянина в этой игре с пробудившимся медведем.

- Овечкин схлестнулся с Ристолайненом в начале матча. У них была хорошая битва весь вечер, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Иногда, когда ты будишь медведя, тычешь в него, он идет. Я думаю, он катался сегодня очень хорошо.