Барри Тротц: "Радулов стал другим человеком"

Тренер "Вашингтона" Барри Тротц считает, что Александр Радулов изменился и сейчас нашел свою команду. Россиянин перешел в "Монреаль" в 2016 году из московского ЦСКА. Ранее хоккеист выступал за "Нэшвилл", которым в тот момент руководил Тротц.

– Он нашел свою команду и находится на своем месте, – приводит TVAsports слова Тротца. – Я долгое время с ним работал и был удивлен тому, насколько он умен и как хорошо знает историю хоккея. Причем историю не только российскую. Всегда восхищался талантом Радулова и был уверен, что он добьется успеха. Сейчас он стал совершенно другим человеком.