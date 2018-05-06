Барри Тротц: "Пришлось задействовать и план B, и план C, и план D"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (6:3, 3-2 в серии) отметил, что во втором периоде команда оказалась в яме из-за удалений. По словам специалиста, лидеры, а также вратарь Брэден Холтби сыграли значимую роль.

– Во втором периоде мы нахватали удалений, из-за которых очутились в небольшой яме, – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. – По ходу матча пришлось задействовать и план B, и план C, и план D, касавшиеся самых разных вещей. Хорошо, что во втором перерыве ребята сделали глубокий вдох, и наши лидеры сыграли решающую роль. Кузи сразу же сравнял счет, а непосредственно перед победным голом Холтби сделал просто громадный, гигантский сэйв.