Барри Тротц: "Полак и Комаров всегда играют жестко, Зайцев и Райлли не отстают"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Торонто" подчеркнул, что группа хоккеистов соперника жестко действует против нападающего "Кэпиталз" Александра Овечкина. При этом специалист отметил, что оба клуба просто делают свое дело.

- Полак и Комаров всегда так играют. Зайцев и Райлли не отстают, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - За ним присматривают. Они делают свою работу, мы свою.

В игре есть свой ритм. Есть определенная закономерность, когда на льду появляется Мэттьюс. Если Мэттьюс выходит на вбрасывание в нашей зоне, мы выпускаем Бигла. Тройка Овечкина выходит, когда вбрасывание проходит в зоне "Торонто". Точно так же поступает Бэбкок с тройкой Мэттьюса.