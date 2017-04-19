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Барри Тротц: "Полак и Комаров всегда играют жестко, Зайцев и Райлли не отстают"

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Понедельник. Торонто. "Торонто" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ. Александр ОВЕЧКИН (№8) в борьбе с Лео КОМАРОВЫМ.Овечкин и "Вашингтон" терпят катастрофу, "Чикаго" в шаге от вылета

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Торонто" подчеркнул, что группа хоккеистов соперника жестко действует против нападающего "Кэпиталз" Александра Овечкина. При этом специалист отметил, что оба клуба просто делают свое дело.

- Полак и Комаров всегда так играют. Зайцев и Райлли не отстают, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - За ним присматривают. Они делают свою работу, мы свою.

В игре есть свой ритм. Есть определенная закономерность, когда на льду появляется Мэттьюс. Если Мэттьюс выходит на вбрасывание в нашей зоне, мы выпускаем Бигла. Тройка Овечкина выходит, когда вбрасывание проходит в зоне "Торонто". Точно так же поступает Бэбкок с тройкой Мэттьюса.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-will-play-more-in-game-4-trotz/c-288920744

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