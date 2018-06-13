Барри Тротц: "Пока не думаю о новом контракте с "Вашингтоном"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что пока не думает о подписании нового контракта с клубом, поскольку наслаждается победой в Кубке Стэнли. 8 июня "Кэпиталз" впервые в своей истории выиграли финал НХЛ, переиграв в серии "Вегас" (4-1).

- Мы сотворили историю. У нас была мечта, и мы ее осуществили, - цитирует AP Тротца. - Новый контракт? Я пока не думаю об этом. Мы еще поговорим. Пока наслаждаемся успехом с игроками. Я люблю этих хоккеистов, люблю Вашингтон, моя семья любит его. Мы придем к решению.

Напомним, Тротц возглавляет "Кэпиталз" с 2014 года. Его действующее соглашение с клубом истекает 1 июля.