Барри Тротц: "Побьет ли "Вашингтон" рекорд "Бостона"? Я думаю только о победах"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц подчеркнул, что его не интересует возможность установления нового рекорда НХЛ. "Столичные" забивают не менее пяти голов на протяжении 11 домашних матчей подряд, сравнявшись по этому показателю с "Бостоном". "Брюинз" установил данное достижение в 1971 году.

- Я думаю только о победах. Надеюсь, "Вашингтону" удастся показать кое-что в плей-офф, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тротца. - Мы соберемся после пяти дней, нам будет нужно провести две игры за два дня, что всегда непросто. Можно сказать, "Кэпиталз" будет необходимо строить игру заново. Сыгранность не придет сама по себе, над этим нужно работать.