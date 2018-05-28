Барри Тротц: "По ходу плей-офф Овечкин здорово вел нас за собой"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в интервью русскоязычному сайту НХЛ отметил вклад капитана команды Александра Овечкина в успешное выступление клуба в плей-офф. Напомним, что в ночь на 29-е мая стартует финальная серия Кубка Стэнли против "Вегаса".

– Посмотрите на его цифры, с ними невозможно спорить, – сказал Тротц. – Они очень хороши. Но я также вижу в нем свободу. Я вижу игрока, который очень сфокусирован и идет к своей цели. В плей-офф он ощутил легкость, почувствовал комфорт. Ему очень комфортно на этой стадии, внутри команды. Ему нравится переть вперед и не волноваться ни о чем другом. По ходу плей-офф он здорово вел нас за собой и демонстрировал пример окружающим. И дело не только в голах. Алекс понимает игру целиком, знает о деталях, которые надо делать для победы. И он полностью ради этого выкладывается. Считаю, что именно здесь его вклад оказался очень существенным.