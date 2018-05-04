Барри Тротц: "Пигвинз" очень здорово оборонялись"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции против "Питтсбурга" отметил хорошую игру соперника в защите. Матч закончился победой "Пингвинз" – 3:1. Счет в серии: 2-2.

– Мой первый комментарий – "Пингвинз" очень здорово оборонялись, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. – Пару раз мы могли подержать шайбы подольше, пару раз могли бросить, но попытались сыграть наверняка. Нам придется сделать их жизнь тяжелее. Посмотрим видео, попытаемся найти, что подправить. Эти маленькие поправки способны решить исход матч.

Следующая игра серии пройдет 6 мая в Вашингтона.