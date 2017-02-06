08:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Переход Радулова, возможно, лучшая сделка года"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц с восхищением отозвался о нападающем "Монреаля" Александре Радулове. Российский форвард, перешедший в "Канадиенс" минувшим летом, в текущем сезоне набрал уже 41 (13+28) очко.

- На мой взгляд, он понимает всю игру, - цитирует NBC Тротца. - Большинство молодых игроков, являющихся лидерами команд, возможно. не понимают всех деталей. Он очень динамичный хоккеист. Это великолепное подписание для "Канадиенс". Возможно, лучшее подписание года.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

Русофоб то (по сведения крутых аналитиков местных) как русского хвалит.

11:18

Werewolf

oze11 Количество очков, в сравнении с тем, что лучшие российские напЫ набирали 15-20 лет над, не впечатляет. Хотя, говорят, игра изменилась_________И Радулову не 18......сложнее перестроиться. Нормально он выступает. С учетом, что помогать особо ему некому в нападении. Был бы в Чикаге, может и играл бы еще лучше.

11:18

oze11

Количество очков, в сравнении с тем, что лучшие российские напЫ набирали 15-20 лет над, не впечатляет. Хотя, говорят, игра изменилась

10:02

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ