Барри Тротц: "Переход Радулова, возможно, лучшая сделка года"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц с восхищением отозвался о нападающем "Монреаля" Александре Радулове. Российский форвард, перешедший в "Канадиенс" минувшим летом, в текущем сезоне набрал уже 41 (13+28) очко.

- На мой взгляд, он понимает всю игру, - цитирует NBC Тротца. - Большинство молодых игроков, являющихся лидерами команд, возможно. не понимают всех деталей. Он очень динамичный хоккеист. Это великолепное подписание для "Канадиенс". Возможно, лучшее подписание года.