Барри Тротц: "Переход Радулова, возможно, лучшая сделка года"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц с восхищением отозвался о нападающем "Монреаля" Александре Радулове. Российский форвард, перешедший в "Канадиенс" минувшим летом, в текущем сезоне набрал уже 41 (13+28) очко.
- На мой взгляд, он понимает всю игру, - цитирует NBC Тротца. - Большинство молодых игроков, являющихся лидерами команд, возможно. не понимают всех деталей. Он очень динамичный хоккеист. Это великолепное подписание для "Канадиенс". Возможно, лучшее подписание года.
Werewolf
Русофоб то (по сведения крутых аналитиков местных) как русского хвалит.
11:18
Werewolf
oze11 Количество очков, в сравнении с тем, что лучшие российские напЫ набирали 15-20 лет над, не впечатляет. Хотя, говорят, игра изменилась_________И Радулову не 18......сложнее перестроиться. Нормально он выступает. С учетом, что помогать особо ему некому в нападении. Был бы в Чикаге, может и играл бы еще лучше.
11:18
oze11
Количество очков, в сравнении с тем, что лучшие российские напЫ набирали 15-20 лет над, не впечатляет. Хотя, говорят, игра изменилась
10:02