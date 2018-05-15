Барри Тротц: "Овечкину впервые за долгое время нравится плей-офф"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что нападающий Александр Овечкин получает удовольствие от участия в Кубке Стэнли. Россиянин, который выступает за "Кэпиталз" с 2005 года, впервые в карьере вышел в финал Восточной конференции. "Столичные" в первых двух играх обыграли "Тампу".

- Он лицо команды, лицо клуба. Ему достаются и лавры, и критика, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Тротца. - И я думаю, что ему это нравится. Он получает удовольствие от игры. Набирает очки, живет игрой. Мы сказали команде, что каждый должен полностью выложиться на льду, внести свой вклад, чтобы команда добилась успеха. Именно так он и играет. Ему нравится, как играет команда, нравится плей-офф. Может быть впервые за долгое время.