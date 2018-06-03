Барри Тротц: "Овечкину воздалось за все тяжелые времена"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Вегасом" (3:1) в третьем матче финала Кубка Стэнли высоко оценил игру нападающего команды Александра Овечкина.

- Он задавал тон своей самоотдачей и силовой манерой игры", - сказал об Овечкине тренер, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. - В своем роде, правильно, что в первом домашнем матче финала, в котором мы победили, Алекс забил гол. Я бы сказал, что ему воздалось за все тяжелые времена.

"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).