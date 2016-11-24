Барри Тротц: "Овечкин выглядел свежее из-за уменьшения игрового времени"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц высоко оценил игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (4:3). По словам специалиста, уменьшение времени на льду пошло на пользу российскому нападающему.

В этой встрече 31-летний форвард стал автором трех заброшенных шайб. Его партнер по команде Евгений Кузнецов стал второй звездой, забив гол и сделав результативную передачу. Защитник столичной команды Дмитрий Орлов записал себе в актив голевой пас.

- Овечкин снова играл с волнением, это было хорошо, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. - Иногда мы говорим, что он не сумел забросить достаточно много, и все такое, но сегодня он был хорош. Я уменьшил количество игрового времени, распределив его по-другому, и он стал выглядеть свежее. Думаю, что в долгосрочной перспективе это окупится. "Вашингтон" может играть быстрее, это принесет очки.