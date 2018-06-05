Барри Тротц: "Овечкин всегда был одной из базовых звезд. Кузнецов – герой нового времени"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после четвертого матча финала НХЛ против "Вегаса" (6:2, 3-1) отметил, что нападающий Евгений Кузнецов играет в команде все более важную роль.

- Посмотрите на атаку в любом клубе лиги – игру там определяют звезды, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ Тротца. - И я думаю, Овечкин всегда был одной из базовых звезд с тех пор, как пришел в лигу. Кузнецов же – герой нового времени. Не все болельщики знают его так хорошо, как Овечкина, но теперь вы видите талант Кузи. Вы оценили величие Ови на протяжении всей его карьеры. Но я вижу, как Кузя становится все лучше и лучше.

Напомним, что в четвертом матче финала Кубка Стэнли Кузнецов поучаствовал в четырех голевых комбинациях "Кэпиталз", отдав четыре передачи.

Следующая игра пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.