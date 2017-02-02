Барри Тротц: "Овечкин поменяет свою результативность на успех команды"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Бостоном" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что нападающий Александр Овечкин легко поменяет собственную результативность на успех команды. Шайба в ворота "Брюинз" стала для 31-летнего хоккеиста 25-й в сезоне.
- Думаю, что он забьет больше 30 голов в этом году, - цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. - Но даже если он забьет только 30, но мы далеко пройдем в плей-офф или добьемся конечной цели, то Овечкин пойдет на такой обмен. Я думаю, любой игрок сделал бы это.
🚀 Русские нагнут весь ми
Помнится мне, один канадский тренер уже Тарасенко гнобил и в Сент-Луисе его тоже лучшим тренером сезона признавали, а через несколько лет - ногой под зад и досрочное завершение карьеры с позором вместо красивого "ухода"))) Правильной дорогой идете, товарищ Тротц. Недолго осталось....
11:42
.BattleFish.
ахахахахаха
11:33
Rybinsk
голов бы 40 хоть забил
10:55
Монте-Кристо(Мститель) .
Тротц - враг !
10:53