Барри Тротц: "Овечкин поменяет свою результативность на успех команды"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Бостоном" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что нападающий Александр Овечкин легко поменяет собственную результативность на успех команды. Шайба в ворота "Брюинз" стала для 31-летнего хоккеиста 25-й в сезоне.

- Думаю, что он забьет больше 30 голов в этом году, - цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. - Но даже если он забьет только 30, но мы далеко пройдем в плей-офф или добьемся конечной цели, то Овечкин пойдет на такой обмен. Я думаю, любой игрок сделал бы это.