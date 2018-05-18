06:54 | Хоккей — НХЛ

Барри Тротц: "Овечкин - не просто голедаор, он умеет быть плэймэйкером"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после матча с "Тампа-Бэй" отметил форварда своей команды Александра Овечкина. После четырех матчей в финальной серии Восточной конференции НХЛ ничья – 2-2. Отметим, что все встречи были выиграны на выезде.

– Он особенный игрок. Все знают Овечкина как голеадора, но когда я только пришел в клуб, то был удивлен тем, что он еще и отличный созидатель. Александр отдает точные передачи партнерам, хотя это замечают не все, – заявил Тротц на пресс-конференции. – Он видит площадку, он понимает хоккей. Овечкин – это не просто человек, которые забрасывает шайбы, он способен на большее. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Спринт

Что то новое в спортивной терминалогии - голедаор и даже голеадор. В обще то - это голеодор. Даже не смешно от такой безграмотности.

07:48

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