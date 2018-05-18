Барри Тротц: "Овечкин - не просто голедаор, он умеет быть плэймэйкером"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после матча с "Тампа-Бэй" отметил форварда своей команды Александра Овечкина. После четырех матчей в финальной серии Восточной конференции НХЛ ничья – 2-2. Отметим, что все встречи были выиграны на выезде.

– Он особенный игрок. Все знают Овечкина как голеадора, но когда я только пришел в клуб, то был удивлен тем, что он еще и отличный созидатель. Александр отдает точные передачи партнерам, хотя это замечают не все, – заявил Тротц на пресс-конференции. – Он видит площадку, он понимает хоккей. Овечкин – это не просто человек, которые забрасывает шайбы, он способен на большее.