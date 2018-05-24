Барри Тротц: "Овечкин доказал, что он великий игрок"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц прокомментировал игру Александра Овечкина в полуфинале Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй" (4:0). Его команда пробилась в финал, где сыграет против "Вегаса".

- Думаю, вы знаете, что когда я проведывал своего сына в России, я виделся с Александром Овечкиным после его свадьбы. Мы обсудили пару вопросов и кое-что переосмыслили, - цитирует тренера ESPN. - Многие люди сомневались, что он еще способен сделать то, что нужно. Многие говорили об этом в прессе, в Твиттере - много где. Думаю, это его задело лично. Он сказал мне: "Я покажу вам, что я все еще великий игрок". И он сделал это.

Российский форвард впервые в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли.