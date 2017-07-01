Барри Тротц: "Орлов стал важной частью "Вашингтона" и получает за это деньги"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц считает справедливым новый контракт защитника клуба Дмитрия Орлова. Российский хоккеист подписал шестилетний контракт на 30,6 миллиона долларов и вошел в десятку самых высокооплачиваемых защитников лиги. Цвета "Кэпиталз" он защищает с 2011 года.

- Когда я возглавил команду, Орлов приходил в себя после травмы и почти не играл, сидел в запасе, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Мы говорили, что молодой игрок должен быть терпеливым, позволяли ему расти, позволяли допускать ошибки и выходить на следующий уровень. Он стал действительно классным игроком, важной частью команды, и за это он получает деньги.