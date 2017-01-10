Барри Тротц - об Овечкине: "Сравняться с великим Ришаром - это особенное достижение"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц выразил радость по поводу достижения форварда Александра Овечкина. Россиянин после матча с "Монреалем" (4:1) сравнялся по числу голов с Морисом Ришаром – у них по 544 шайбы.

– Я разговаривал с Овечкиным и сказал, что было бы здорово достичь этой отметки, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – У каждой эпохи есть свой большой бомбардир. И Ришар был феноменален. В честь него назван трофей, и Овечкин несколько раз его получал. Сравняться с великим Ришаром – это особенное достижение.