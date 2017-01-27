Барри Тротц: "Нью-Джерси" имел шансы, но Холтби был хорош"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц подчеркнул, что "Кэпиталз" хорошо начал матч регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:2). По его словам, соперник имел возможность сравнять счет, но голкипер Брэден Холтби продемонстрировал отличную игру.

В этой встрече капитан "столичных" Александр Овечкин забросил одну шайбу, нападающий Евгений Кузнецов оформил дубль, а защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

- "Вашингтону" удалось сконцентрироваться, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Тротца. - Очевидно, что мы показали хороший старт. Первые десять минут нам удавалось играть правильно. Соперник имел шансы, но Холтби был хорош.