Барри Тротц: "Новая глава соперничества с "Питтсбургом" оказалась горькой"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Питтсбурга" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что хоккеисты слишком часто удалялись, что не позволило им набрать нужный игровой ритм. Он также добавил, что команда испытывала ненависть к сопернику после вылета из плей-офф Кубка Стэнли.

– Новая глава нашего соперничества с "Питтсбургом" оказалась горькой. Какие чувства испытывали после вылета из плей-офф? Просто ненависть, – приводит Washington Post слова Тротца. – Ты ненавидишь тех парней, которые убрали тебя с дороги.

Мы получили шесть штрафов в матче – это слишком много. Это не позволяло нам развить игру и выпускать наших лучших хоккеистов. Каждый раз, когда мы набирали нужный игровой ритм, кто-то получал удаление.



