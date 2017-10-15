Барри Тротц: "Не понравилась игра тройки Кузнецова"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после разгромного поражения от "Филадельфии" (2:8) заявил, что остался недоволен игрой тройки Евгения Кузнецова. Напомним, что Кузнецов и Александр Овечкин заработали показатель полезности "-4" в этой встрече.

– Мы играли очень глупо и заслужили эту катастрофу, – цитирует Washington Post Тротца. – Мне очень не понравилось, как играла тройка Кузнецова. Звено Жиру съело их, пировало на льду. Это очень тяжелое поражение.

Перестрелка Кучерова и Тарасенко