Барри Тротц: "Не понравилась игра тройки Кузнецова"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после разгромного поражения от "Филадельфии" (2:8) заявил, что остался недоволен игрой тройки Евгения Кузнецова. Напомним, что Кузнецов и Александр Овечкин заработали показатель полезности "-4" в этой встрече.
– Мы играли очень глупо и заслужили эту катастрофу, – цитирует Washington Post Тротца. – Мне очень не понравилось, как играла тройка Кузнецова. Звено Жиру съело их, пировало на льду. Это очень тяжелое поражение.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Филадельфия Флайерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Клод Жиру (хоккей)
- Барри Тротц
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