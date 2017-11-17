Барри Тротц: "Мы весь сезон плохо начинаем матчи"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Колорадо" (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался недоволен игрой команды и отметил, что команда плохо начинает встречи.

– Мы весь сезон плохо начинаем матчи. Просто не готовы к старту, – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. – Не можем выиграть единоборства. Я очень разочарован и рассержен. Ожидал от команды большего. Думал, мы начнем матч лучше. Мы же играли медленно и вяло. Мы говорили о том, что начало встречи очень важно, однако пропустили в первой же смене.