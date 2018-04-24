Барри Тротц: "Мы повзрослели в серии против "Коламбуса"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц заявил, что хоккеисты его клуба в некотором роде повзрослели во время серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Коламбуса". Специалист отметил, что в команде есть очень крепкая основа.

- В каком-то смысле мы повзрослели, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – Мы понимаем, что у нас очень, очень сильная основа. Игроки верят друг в друга.

Напомним, "Вашингтон" победил "Блю Джэкетс" со счетом 6:3 в шестом матче 1/8 финала, обеспечив себе, таким образом, победу в серии (4-2) и проход в четвертьфинал. Следующим соперником "Кэпиталз" станет "Питтсбург".

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