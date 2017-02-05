Барри Тротц: "Монреаль" достойно ответил после третьего пропущенного гола"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц остался доволен качеством игры регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (3:2). По его словам, соперник заставил "Кэпиталз" понервничать, сократив отставание до минимума. В составе "Канадиенс" голом и передачей отметился Александр Радулов.

- Я почувствовал, как "Монреаль" достойно ответил после пропущенного третьего гола, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Мне показалось, что мы упускаем победу, и когда они забили второй гол, надо было немного прийти в себя. Игра была быстрой и яркой.