08:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Монреаль" достойно ответил после третьего пропущенного гола"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц остался доволен качеством игры регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (3:2). По его словам, соперник заставил "Кэпиталз" понервничать, сократив отставание до минимума. В составе "Канадиенс" голом и передачей отметился Александр Радулов.

- Я почувствовал, как "Монреаль" достойно ответил после пропущенного третьего гола, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Мне показалось, что мы упускаем победу, и когда они забили второй гол, надо было немного прийти в себя. Игра была быстрой и яркой.

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Материалы REN-TV

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