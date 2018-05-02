Барри Тротц: "Мне все равно, что говорит Салливан. Это был хит плечом в плечо"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц прокомментировал победу своей команды над "Питтсбургом" в третьем матче серии плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии), отметив, что нападающий Том Уилсон сыграл по всем правилам.

Последний провел силовой прием на нападающем соперника Заке Астон-Ризе, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом челюсти. При этом судьи не увидели нарушения в действиях игрока "Вашингтона".

– Мне все равно, что говорит Салливан, потому что я сам видел момент. Оба игрока были готовы к силовому приему. Если вы хотите знать мое мнение, то это был хороший жесткий хит, плечом в плечо. – приводят слова Тротца североамериканские журналисты Грэг Вышински и Брайан Макналли.

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