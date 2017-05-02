Барри Тротц: "Мне показалось, что столкновение Нисканена и Кросби было игровым эпизодом"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (3:2 ОТ, счет в серии – 1-2) выразил мнение, что защитник его команды Мэтт Нисканен не играл умышленно грубо против лидера "пингвинов" Сидни Кросби. Игрок "Кэпиталз" нанес канадскому форварду удар в голову в начале первого периода и был удален до конца встречи. Кросби продолжить игру не смог.

– Мне показалось, что это был игровой момент, – приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Тротца. – Кросби падал, они столкнулись.