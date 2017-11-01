Барри Тротц: "Меня бесит, что в НХЛ вернулся футбольный менталитет и симуляции"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил появление большого количества симулянтов в НХЛ. Он подчеркнул, что в хоккей вернулся футбольный менталитет.

- Я презираю симулянтов, мои игроки это знают, - – цитирует NBC Sports Тротца. - Мы не будем падать при незначительном контакте. Мы не зарабатываем специально большинство. Меня бесит, что футбольный менталитет вернулся в лигу - игроки падают очень легко.



Любители футбола это оценят. Это обман, кто-то обманывает лучше. Последние несколько лет мы неплохо заставляем соперников удаляться из-за усталости. Сейчас мы делаем это меньше. В какой-то степени это наша вина.