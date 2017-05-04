Барри Тротц: "Лидеры "Вашингтона" провалили игру"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после четвертого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (2:3, 1-3) отметил, что лидеры команды провели плохой матч. По его словам, команде не хватает эмоций и сплоченности.

- Наши лидеры провели плохой матч, - приводит TVA Sports слова Тротца. - Они были не на высоте. Лидеры должны быть действительно лучшими и показывать свой уровень. "Питтсбург" играл без лучших хоккеистов, но даже так смог играть в хороший хоккей. Нам нужно больше эмоций, нужно сплотиться вокруг этой ситуации.