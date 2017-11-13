Барри Тротц: "Кузнецову нужно больше бросать. Он может забивать по 25 голов за сезон"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц убежден, что нападающий Евгений Кузнецов может действовать более результативно. В этом сезоне на счету российского форварда 3 шайбы в 18 матчах. В сезоне-2015/16 он забросил 20 шайб, а в сезоне-2016/17 - 19.

- Кузнецову по силам забрасывать по 25 шайб в каждом сезоне, - цитирует Washington Post Тротца. - Если он станет чаще бросать, его крайних нападающих станут меньше опекать. Пока все думают, что он постоянно ищет их передачей. Он должен чаще бросать, угрожать воротам. Он может быть опасен, когда выезжает на круги вбрасывания, он умеет бросать.

Думаю, Кузи – гордый игрок. Его постоянно можно оценивать, когда он действует против лучших игроков мира. Для него это вызов. Так поступают игроки топ-уровня.