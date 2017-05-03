Барри Тротц: "Кузнецов получает удовольствие от противостояния с Малкиным"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил российского нападающего Евгения Кузнецова. По словам наставника, форвард отлично сыграл в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с "Питтсбургом".

– Мы ждем, что в каждом матче будут "выстреливать" разные игроки, – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. – В третьем матче это сделал Кузнецов, который сыграл отлично. Он создавал моменты, хорошо катался. В этой серии он много играет против Малкина и пока хорошо справляется с этим противостоянием. Для него это непростой тест. Малкин – элитный хоккеист, как и сам Кузнецов.

Я думаю, он получает удовольствие от противостояния с Малкиным. Всякий раз, когда в этом году у него было задание играть против топ-игроков, он с этим отлично справлялся. Лучшим игрокам нужны такие вызовы. Они заряжаются от этого энергией, что происходит и с Кузнецовым.