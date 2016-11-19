09:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: Игра "Вашингтона" с "Детройтом" была не самой веселой"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц похвалил команду за уверенную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (1:0). Единственную шайбу забил Джей Бигл на 55-й минуте с передачи Дмитрия Орлова.

- Мы слишком много позволяли сопернику во многих зонах, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Они пытались добить нас. Но когда пришло время собраться, мы сделали это. Когда нам понадобился классный сэйв, Холтби сделал его. Когда нам нужен был классный гол, Бигл забил его. С эстетической точки зрения это была не самая веселая игра, но зато мы смогли проявить несколько важных черт характера.

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