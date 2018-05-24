Барри Тротц: "Холтби был хорош на протяжении всей серии, как и Василевский"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Тампой-Бэй" (4:0) в полуфинале Кубка Стэнли отметил как своего голкипера Брэдена Холтби, так и стража ворот соперников Андрея Василевского.

- На мой взгляд, Брэден Холтби был хорош не только сегодня, но и на протяжении всей этой серии, - цитирует тренера официальный сайт НХЛ. - Как, собственно, и Андрей Василевский. Сегодня соперники прилично навалились на него, особенно во втором периоде, но Брэден стоял во весь рост. Им удалось продавить несколько шайб ему за спину, но остальные ребята были начеку: успевали выбить шайбу, заблокировать бросок или просто закрыть линию огня.

В финале Кубка Стэнли "Вашингтон" сыграет с "Вегасом".