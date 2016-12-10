Барри Тротц: "Говорю своим игрокам: "Просто набирайте очки каждую неделю"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Баффало" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил важность поединков с соперниками по Восточной конференции. На данный момент "Кэпиталз" идет пятым на "Востоке", в 5 очках от девятого места.

- Каждая игра с "Баффало" для нас наподобие маленькой серии плей-офф, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Мы играем в одной конференции, и любой поединок идет за четыре очка. Мы только что очки набрали.

Я всегда говорю ребятам: просто набирайте очки, набирайте каждую неделю. В конце года посмотрим, сколько мы набрали. Думаю, каждая команда проходит мини-серии поединков. Нас ждет еще одна перед Рождеством - с "Нью-Джерси".