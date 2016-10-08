Барри Тротц: "Галиев не влиял на ход игры"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что российский нападающий Станислав Галиев недостаточно хорош для команды. Ранее форвард был выставлен на драфт отказов. Если игрок не будет выбран ни одним из клубов, то он будет отправлен в АХЛ. Галиев перешел в "Вашингтон" в 2015 году, заключив с клубов двухлетний контракт.

– Я не видел, что Станислав как-то влияет на ход матчей. На этот счет я с ним говорил, – цитирует Тротца Washington Post. – Мы считает, что он должен играть. А у нас он бы не попадал в число 12 нападающих. Он – отличный парен. Обладает скоростью и мастерством. Однако это не приносило продуктивности для команды. Может быть, это было потому, что он мало играл.

Надеемся, что он сделает шаг назад, соберет все свои качества воедино и станет тем игроком, которого мы хотим видеть. Конечно, выставляя его на драфт отказов, мы рискуем. Однако сейчас у нас и так довольно глубокий состав.