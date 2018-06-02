Барри Тротц: "Думаю, Овечкин когда-то сам себе дал обещание выиграть Кубок Стэнли"

Главный тренер клуба "Вашингтона" Барри Тротц считает, что российский нападающий Александр Овечкин вырос, как хоккеист. Также он думает, что ранее россиянин дал себе слово выиграть Кубок Стэнли.
- Думаю, что когда-то Овечкин сам себе дал обещание выиграть Кубок Стэнли, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Ради этого он готов развиваться, подстраиваться, поднимать свою игру на новый уровень и помогать команде побеждать. Он приносит пользу очень многими способами. На мой взгляд, он вырос как хоккеист, как капитан и в прошлом матче задавал тон.
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https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-is-ready-for-the-home-moment/c-298882450
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