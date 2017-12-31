Барри Тротц: "Думал, что Овечкин умеет бросать только издалека"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы над "Нью-Джерси" (5:2) похвалил нападающего Александра Овечкина. Россиянин отметился тремя результативными передачами.

- Люди недооценивают способности Овечкина как распасовщика, - цитирует пресс-служба НХЛ Тротца. - Сначала я думал, что он может бросать только издалека, но сейчас я знаю, что он способен на комбинационный хоккей.

Пятое место по победам в лиге? Знаете, в свой первый год в "Нэшвилле" я просто хотел отработать целый сезон, чтобы меня не уволили. В итоге мне повезло пробыть на скамейке намного дольше.